Barco com 4 pessoas vira na Várzea das Flores, em Contagem, e uma delas desaparece; bombeiros fazem buscas

O Corpo de Bombeiros busca por uma pessoa que estava em um barco que virou na lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A embarcação, que carregava quatro pessoas, virou no meio da lagoa, na manhã desta quarta-feira (27).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a corporação, quando os militares chegaram ao local, uma das pessoas estava submersa e as outras pediam por socorro. As três viaturas dos bombeiros chegaram a tempo de fazer as primeiras buscas, até que passasse a primeira hora após a submersão.

Nesta tarde, os pontos para buscas foram marcados e, depois disso, o BEMAD (Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres) compareceu com um barco e com equipamentos de mergulho, para seguir as buscas.

A ocorrência segue em andamento.

Com BHAZ