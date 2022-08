Governador de Minas, Romeu Zema, anuncia nova redução no preço do etanol

O preço do etanol deve reduzir em Minas Gerais nos próximos dias. Por meio das redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a partir desta segunda-feira (1º) o valor do cálculo do imposto sobre o combustível no Estado vai ser reduzido em R$ 0,46.

Além de reduzir o ICMS dos combustíveis, a partir de hoje, o valor do cálculo do imposto sobre o etanol em Minas vai ser reduzido em R$ 0,46. Diminuindo ainda mais o preço nos postos, para melhorar a competitividade do biocombustível pros mineiros e ampliar a geração de empregos! — Romeu Zema (@RomeuZema) August 1, 2022

O governador, entretanto, não deu detalhes de como isso será feito. O governo, por sua vez, também não divulgou qual deve ser o impacto para o consumidor final nas bombas.

No último dia 20, foi publicado pelo Estado um decreto que reduziu de 16% para 9,29% a alíquota do ICMS dos biocombustíveis para toda a cadeia produtiva. Essa alteração tinha sido anunciada por Zema dois dias antes após a promulgação da PEC dos Benefícios no Congresso. A alteração na constituição determina que a alíquota do ICMS dos biocombustíveis, como o etanol, seja reduzida para manter a competitividade da alternativa, já que houve redução da alíquota da gasolina devido à nova lei do teto do ICMS.

