Roda-gigante trava com pessoas presas a 36 metros de altura em BH

Visitantes que aproveitavam o evento Cidade Junina, na região Oeste de BH, levaram um susto na noite deste sábado (30). Algumas pessoas ficaram presas na roda-gigante após o brinquedo apresentar uma pane e parar de funcionar. Apesar do espanto, ninguém se feriu.

Em nota [leia íntegra abaixo], a Mirabilandia Park, responsável pela roda-gigante, informou que o equipamento “apresentou uma falha elétrica no painel de comando e o sistema automaticamente iniciou o procedimento preventivo de segurança, que aciona uma parada emergencial”. Segundo a empresa, os funcionários são treinados e têm certificações específicas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de pessoas ficaram presas na roda-gigante, entre elas, uma criança de cinco anos. O brinquedo balançava devido ao vento e parou de funcionar de repente.

Nesse momento, o operador da máquina assumiu o controle manualmente e iniciou o resgate. Os presentes se assustaram com a demora e acionaram os Bombeiros. Quando a equipe chegou, a maior parte dos usuários já estava em segurança.

Segundo a organização do evento, a roda-gigante é a maior da América Latina, com 36 metros de altura. A estrutura passou pelo Lollapalooza (SP) em março e segue para o Rock in Rio (RJ) após a temporada em BH.

Cidade Junina

A Cidade Junina está instalada no Mirante Beagá, no bairro Olhos D’Água, desde o dia 10 de junho e se encerra hoje (31). A estrutura do evento, montada pela Na Sala, tem uma cidade cenográfica no estilo interior. Igreja, pracinha, casamento na roça, quadrilhas e personagens moradores da cidadezinha estavam inclusos nas atrações do evento.

Nota da Mirabilandia Park

No sábado 30/07/2022, por volta das 21h30, a Roda Gigante instalada no evento Cidade Junina apresentou uma falha elétrica no painel de comando e o sistema automaticamente iniciou o procedimento preventivo de segurança, que aciona uma parada emergencial.

Foi adotado o procedimento 1 de evacuação, que utiliza um nobreak para liberar eletricamente a abertura dos freios, permitindo que a Roda Gigante gire e seja realizado o desembarque dos passageiros, com total segurança, na própria plataforma de embarque/desembarque do equipamento.

O resgate levou cerca de 20 minutos para ser finalizado, sem qualquer registro de atendimento aos usuários. Uma equipe do evento, formada por bombeiros e médicos, esteve à disposição de todos. O Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local ao final dos procedimentos, sem necessidade de atuação.

Segurança é item primordial na cultura assim como nas operações do Mirabilandia Park, além de atender às normas da ABNT 15.926 (do setor de Parques de Diversões). A empresa participou ativamente na elaboração destas normas.

Os funcionários são treinados constantemente e possuem certificações específicas, como NR 10 e NR 35. O equipamento em questão é de fabricação italiana e possui redundâncias eletrônicas e mecânicas, que funcionam como reforço de segurança para toda a operação.

Lamentamos o desconforto causado pela interrupção do passeio e o tempo despendido para a evacuação. O equipamento voltará a funcionar no menor espaço de tempo possível, tão logo todo os testes sejam realizados após a troca, já realizada, da peça eletrônica em questão.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

