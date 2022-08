Família procura por menina de 10 anos que desapareceu após sair para comprar pão em Neves

Uma garota de 10 anos está desaparecida desde a tarde desse domingo (31) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bárbara Vitória foi vista pela última vez na rua Sete, no bairro Landi, mas a família mora no bairro Mantiqueira, na mesma cidade.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o pai da menina, a mãe pediu para ela buscar pão por volta das 17h em uma padaria próxima, cujo trajeto duraria cerca de cinco minutos. O tempo passou, Bárbara não voltou para casa e os pais começaram a procurá-la.

O pai reforça que a menina é muito dócil, estava feliz e passou um bom fim de semana com a família. Ele a descreveu como "magrinha, branquinha, de cabelo loiro claro no ombro". No momento do desaparecimento, Bárbara usava um short amarelo e uma camisa listrada do Atlético.

Já nesta segunda-feira (1), circularam vídeos nas redes sociais em que a menina aparece correndo, com a sacola de pão em mãos. Logo atrás dela, dois homens também corriam, e pareciam persegui-la. A sacola foi encontrada na casa de um dos homens, ainda não identificado, e que não passou outras informações.

Imagens de câmera de segurança mostram a menina, já com a sacola de pães em mãos. Depois de sair de casa, na tarde desse domingo (31), ela não foi mais vista.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/tmXhQsBsr3 — Itatiaia (@itatiaia) August 1, 2022

Toda a família de Bárbara está desesperada, e não tem noção do que pode ter acontecido com ela. A Polícia Militar foi acionada, e já faz buscas na região. Informações sobre o paradeiro da menina podem ser repassadas anonimamente para a PM pelo 190, pelo Disque Denúncia 181, ou por dois contatos da família: (31) 9 8978-1205 ou (31) 9 8883-3481.

Da Redação com Itatiaia