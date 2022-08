Imagem de câmera: filho apontou o próprio pai como suspeito por morte de menina de 10 anos em MG

Um homem de 50 anos é suspeito de envolvimento no desaparecimento de Bárbara Vitória, criança de 10 anos encontrada morta na manhã desta terça-feira (2), em Ribeirão das Neves.

Foto: Reprodução Internet

O filho dele disse, ontem, à Polícia Militar, que o próprio pai é um dos homens que aparece em imagens de câmeras de segurança, gravadas no domingo (31).

Policiais foram até a casa do homem, no bairro Landi 1ª Seção, nessa segunda-feira (1°), após a família de Bárbara Vitória identificá-lo no vídeo. O suspeito mora no fundo de um lote, em meio a um matagal cercado por entulhos.

Inicialmente, o homem negou que fosse ele no vídeo, além de dizer que não sabia quem era a criança. No entanto, o filho dele se manifestou ao ver as imagens. “Amo o senhor, pai, mas não posso negar, no vídeo é o senhor”, disse.

Sacola de pão



As circunstâncias, segundo o registro policial, geraram “imensa suspeita”, motivando os militares a observarem o lote. Foi quando encontraram uma sacola de pão perto da porta da casa.

Questionado se teria comprado pão no domingo, ele disse que sim, mas não soube informar o horário.

Os militares ainda disseram ao suspeito que a mãe de Bárbara Vitória informou que ele já havia ido à casa da família para arrumar a energia elétrica. Nesse momento, ele admitiu que já foi até a residência e conhecia a mãe da criança.

Sem poder mais negar, o homem de 50 anos confessou ser ele no vídeo, mas disse que não fez nada com a criança. A PM encaminhou o suspeito para prestar depoimento à Polícia Civil. A reportagem procurou a corporação para confirmar se ele chegou a ser detido e aguarda retorno.

O major Wanderson de Araújo Júnior, do 40º BPM, ainda informou hoje que a PM foi até a residência do homem após o corpo de Bárbara Vitória ser encontrado, mas ele não estava no imóvel.

Crime

O corpo de Bárbara Vitória Rodrigues, que desapareceu ao sair para comprar pão, foi encontrado na manhã desta terça-feira no bairro Landi 2ª Seção, em Ribeirão das Neves. A informação foi confirmada pelo major Wanderson de Araújo Júnior, que atua na ocorrência.

Uma vizinha que saiu pela região com o objetivo de encontrar a criança se deparou com o corpo em uma mata atrás do campo de futebol Pedra Branca. Bárbara Vitória estava com a camisa do Atlético, mas sem o short amarelo que usava na última vez em que foi vista.

Ainda segundo o major, a Polícia Militar foi acionada e confirmou se tratar do corpo de uma criança. Quando a família chegou ao local, a identidade da menina foi confirmada. Agora, a perícia da Polícia Civil atua na cena e a corporação vai investigar o caso.

A criança desapareceu na tarde de domingo (31). Imagens de câmeras de segurança mostram a menina correndo na rua com uma sacola de pão, após passar na padaria. Em outra gravação, dois homens aparecem correndo na mesma direção.

Da Redação com BHAZ