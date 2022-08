Denúncia: professor de física da UFV é suspeito de agredir alunas em sala de aula

Um professor do departamento de física da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, é acusado de assédio moral, lesão corporal e censura que teriam sido praticadas contra alunas em sala de aula. Conforme relatos nas redes sociais, a confusão ocorreu durante as eleições para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) em que o professor teria empurrado e puxado para fora da sala duas alunas. O episódio ocorreu no dia 29 de julho.

O DCE se manifestou e relatou que as agressões aconteceram após uma discussão política com um professor sobre a conjuntura política e "quando foram interpelados pelo professor, os mesmos entraram em debate, que culminou com a tentativa, à força, do referido professor em expulsar os alunos de sua aula. Será aberta uma sindicância, e também um PAD (Processo Administrativo) para averiguar o caso."

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulgou, nessa terça-feira (2), nota oficial e afirma que já está em andamento a apuração da denúncia envolvendo o professor e alunos da universidade. A situação foi relatada à Reitoria da instituição na última sexta-feira (29).

Conforme a UFV, os estudantes foram orientados a formalizar denúncia perante a Unidade Seccional de Correição (USC), "indicando os elementos de prova que, eventualmente, possuam. Esclareceu-se que, se presentes os requisitos legais, será instaurado procedimento correcional destinado à apuração regular e imparcial dos fatos."

Por fim, a UFV afirma que repudia qualquer forma de violência "dentro ou fora da instituição, e que seguirá atuando no sentido de garantir o bem-estar de toda a comunidade universitária."

A Reitoria da Universidade Federal de Viçosa se dirige à comunidade universitária para prestar informações e esclarecimentos sobre a notícia, divulgada na mídia, de agressão cometida por docente da UFV contra estudantes, em sala de aula, na última sexta-feira (29).

Neste mesmo dia, dois estudantes, que se apresentaram como vítimas da agressão, e outros, como testemunhas, procuraram a Reitoria para relatar os fatos ocorridos. Imediatamente após tomar conhecimento da situação, a Administração Superior da UFV informou sobre os procedimentos a serem tomados, em total conformidade com o disposto na Lei 8112/90, artigo 116, que rege sobre os deveres do servidor público no exercício de sua função. Assim, os estudantes foram orientados a formalizar denúncia perante a Unidade Seccional de Correição (USC), indicando os elementos de prova que, eventualmente, possuam. Esclareceu-se que, se presentes os requisitos legais, será instaurado procedimento correcional destinado à apuração regular e imparcial dos fatos.

A Administração Superior da UFV não se omite diante da necessidade de apuração e investigação de quaisquer fatos que, nas dependências dos campi universitários, atentem contra os princípios que regem a gestão pública. Nesse sentido, jamais nos desviaremos das condutas inerentes à boa governança, dentre as quais é necessário destacar o absoluto respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois sem o devido processo legal não pode existir democracia.

Por fim, é essencial destacar que a UFV repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da instituição, e que seguirá atuando no sentido de garantir o bem-estar de toda a comunidade universitária.

