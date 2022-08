Carro bate em carreta e homem fica ferido em Contagem, garrafa de uísque estava no veículo

Um homem de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente, na Via Expressa, no bairro Petrolândia, em Contagem, na Grande BH. A batida aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3).

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro que ele dirigia bateu na traseira de uma carreta. Em seguida, capotou várias vezes. O motorista ficou com as pernas presas, entre o banco e o painel do carro.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem.

O motorista da carreta não se machucou. Em conversa com os militares, ele contou que saiu da cidade de Sete Lagoas, transportando resíduos animais para a produção de ração, e seguia para o município de Itaúna, no Centro-Oeste do estado.

A PM constatou que o homem não estava em alta velocidade e respeitava o limite de velocidade do trecho de 60 quilõmetros por hora.

A polícia vai investigar se a vítima estava dirigindo embriagada, já que uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do veículo. Por causa da gravidade do acidente, não foi possível fazer o teste do bafômetro.

Com g1