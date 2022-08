Homem rouba carro para agradar namorada no interior de Minas

Homem suspeito de roubar picape Saveiro em Patrocínio no dia 13 de abril deste ano foi preso nessa terça-feira (2) em residência da cidade de Serra do Salitre, microrregião de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Foto: Volkswagen / reprodução / ilustrativa

Ainda segundo informações do registro policial, o veículo roubado havia sido localizado em 31 de julho, no munícipio de Januária, no Norte de Minas. Com relação ao relato do suspeito aos militares, ele disse que roubou a picape, de posse de uma faca, para agradar a namorada que gosta de Saveiro. Por outro lado, não apresentou a arma usada no crime, dizendo que jogou a mesma no lixo.

A PM apreendeu e apresentou à Delegacia de Polícia Civil (PC) os seguintes objetos do suspeito, que foram usados no dia do crime: uma camiseta preta, um par de botinas, uma calça jeans e um boné preto. Como o suspeito não estava em situação de flagrante, ainda conforme a PM, ele foi liberado e deve responder o crime em liberdade.

Com Estado de Minas