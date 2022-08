Homem tenta enforcar a companheira grávida e coloca faca no pescoço de criança em Minas

Um homem de 22 anos foi preso após tentar enforcar a companheira, que está grávida de cinco meses, e ameaçar o filho dela, de 5, com uma faca, na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro Jardim Montreal, limite entre Ibirité e Sarzedo, na Grande BH.

Foto: Reprodução/Itatiaia

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem chegou em casa alterado, em Ibirité, e começou a discutir com a esposa, de 31 anos. Em seguida, ele teria apertado o pescoço da companheira e colocado uma faca no pescoço do filho dela, de 5 anos.

A mulher conseguiu fugir para a casa do irmão, que fica no mesmo lote, e acionou a PM. Quando os militares chegaram ao local, o homem correu para uma mata com a faca em punho, foi perseguido e preso.

A criança de cinco anos teve um pequeno corte no pescoço e passou por atendimento em uma Upa. Já a gestante não precisou de cuidados médicos. O agressor não tem antecedente criminal.

Com Itatiaia