'Aparentemente estão bem': polícia encontra casal de idosos que estava desaparecido desde terça em MG

O casal de idosos que estava desaparecido desde terça-feira (2) foi encontrado nesta quinta (4) pela Polícia Civil. Luiz de 78 anos e Celma de 74 teriam sofrido um acidente na volta para a casa após consulta médica em Uberlândia. O carro em que o casal foi encontrado caído em uma vala próximo ao km 70 da BR-452 e coberto por folhagens e cipós.

Luiz e Celma, casal que desapareceu no caminho de Uberlândia para Tupaciguara — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o delegado do caso, Diego de Moraes, eles estão bem, porém ainda não é possível informar a causa do desaparecimento.

“Aparentemente estão bem, estão recendo tratamento médico e estamos apurando as circunstâncias do desaparecimento. Vamos aguardar a reabilitação deles para ouvi-los. Vou até a Policlínica para apurar o motivo do desaparecimento", disse o delegado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa conseguiu sair do veículo e chegar às margens da rodovia, onde foi encontrada por duas pessoas que passavam pelo local. Eles acolheram a idosa e acionaram os militares.

"Quando chegamos, encontramos a dona Celma sentada em um veículo. Ela estava consciente, orientada e bastante desidratada devido ao tempo que ela ficou dentro do veículo? O seu Luiz ainda estava dentro do veículo, mas resgatamos ele apenas com alguns escoriações", afirmou o sargento Júlio César, do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme Júlio César, apesar de estar próximo à rodovia, a vegetação que cobriu o carro impediu que a força-tarefa encontrasse o casal.

"Foi por isso que ontem, apesar de todas as buscas com drones e helicóptero, não conseguimos localizá-los. Apesar de estar ali a 3 ou 4 metros da margem da rodovia, não conseguimos encontrá-los por causa da vegetação.

Estado de saúde

De acordo com a médica Daiane Charlene, que atendeu o casal no hospital, ambos chegaram conscientes e apresentaram apenas escoriações.

"A dona Celma deu entrada consciente, com quadro de hiperglicemia por causa do histórico de diabete que ela já tem, mas super consciente, sem sinal de fratura, apenas escoriações leves. Ela vai ficar em observação por 12h. O seu Luiz deu entrada com quadro de hipertermia, mas também consciente. Fizemos radiografias, todos os protocolos necessários. Os sinais vitais de ambos estavam tranquilos. Vamos aguardar algumas horas para que eles possam ir para casa", explicou a médica.

Entenda o caso

O casal de comerciantes Luiz e Celma desapareceu enquanto voltava de uma consulta médica em Uberlândia, na última terça-feira (2). O carro deles foi visto pela última vez passando por um pedágio e, logo em seguida, por um posto de combustíveis na BR-365, por volta das 16h de terça (2).

Na quarta-feira (3), a força-tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros, concessionária Ecovias do Cerrado, Polícia Militar e Civil, encerrou as buscas na BR-452 até a entrada de Tupaciguara. A decisão se deu após uma chamada ser identificada do celular de um dos desaparecidos, em um distrito de Uberlândia, no fim da tarde.

“Recebemos essa informação das forças de segurança envolvidas nas buscas, desse sinal de celular em uma região próxima a Uberlândia. A partir desse dado, as investigações seguem com a Policia Civil”, disse Júlio César, sargento do Corpo de Bombeiros.

Segundo a PM, havia informações de que o automóvel, um Space Fox vermelho, com placa ABJ 7545, teria seguido sentido Monte Alegre de Minas, que é um trecho diferente do caminho para Tupaciguara.

Uma força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros, pela concessionária Ecovias do Cerrado e pela Polícia Militar para tentar localizar os desaparecidos, inclusive com o uso de helicóptero e drones. No entanto, as buscas foram encerradas na quarta-feira à tarde, após uma chamada ser identificada do celular de um dos desaparecidos em um distrito de Uberlândia no fim da tarde quarta-feira.

O genro do casal de idosos, Raimundo Ramos, comentou sobre a angústia por informações mais concretas.

“Estamos preocupados com tudo o que está acontecendo. Hoje foi acionado o helicóptero para buscas e não tivemos nenhum tipo de resultado. Não temos ideia do que aconteceu, de motivos, é um grande vazio mesmo com todo esse esforço feito nessas últimas 24 horas”, disse.

Na manhã desta quinta, forças de segurança do Triângulo se reuniram para definir estratégia de buscas por casal desaparecido. Logo após o fim da reunião, os idosos foram encontrados com vida na BR-452.

Com g1