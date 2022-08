Mega-Sena: apostas de Belo Horizonte, Araguari e Governador Valadares acertam a quina desta quinta

Quatro apostas feitas em Minas Gerais acertaram a quina do concurso 2.507 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa quinta-feira (4) em São Paulo. Os jogos foram feitos em Araguari, dois em Belo Horizonte e em Governador Valadares. Os ganhadores preencheram bilhetes de seis dezenas e vão embolsar R$38.165,32, cada um.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O prêmio principal, de R$ 5,5 milhões, ficou com uma aposta feita em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As dezenas sorteadas nessa quinta-feira (4) foram: 04 - 06 - 12 - 34 - 35 - 53.

A aposta ganhadora, chamada de Teimosinha (quando o jogador escolhe os números e repete o jogo por pelo menos três sorteios) foi feita na Lotérica A Zebra.

Ao todo, a quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 38.165,32 e a quadra teve 3.385 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 757,02.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (6), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Com Itatiaia