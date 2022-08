Idoso é preso suspeito de ter estuprado a própria enteada com paralisia cerebral

Um homem de 67 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (4) acusado de ter estuprado a enteada. A vítima de 29 anos tem paralisia cerebral e por isso não consegue falar ou andar.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela mãe da vítima, de 44 anos, que conseguiu um vídeo do marido praticando o crime. De acordo com a PM, as imagens mostram o homem vestido apenas com uma cueca e abusando sexualmente da enteada – na gravação, o suspeito toca o corpo da mulher, inclusive os seios e a genitália.

A mãe da menina relatou aos policiais que já tinha notado que a filha estava mais retraída e desconfiou que ela poderia estar sofrendo algum abuso. Por isso, na última segunda-feira (1º) ela decidiu instalar uma câmera acoplada a uma lâmpada no quarto da filha.

À polícia, o suspeito afirmou que estava brincando com a enteada. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Uberaba. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passou por exames médicos.

Com Itatiaia