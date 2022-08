Homem é preso após ejacular em partes íntimas de bebê em Minas

Um homem foi preso neste sábado (6) suspeito de ejacular nas partes íntimas de um bebê de 1 ano, em Montes Claros, no Norte do Estado. De acordo com informações do boletim de ocorrência, quando a mãe da criança percebeu o que havia acontecido, ela partiu para cima do suspeito com uma faca. O homem conseguiu fugir da mulher, mas foi encontrado pelos militares.

Foto: Reprodução Internet

Conforme informações da Polícia Militar, a mãe do bebê estava em casa, quando o suspeito, um conhecido dela, foi até a residência. Lá, ele pediu um carregador de celular, e a mulher foi buscar o acessório. Quando a mãe da criança voltou com o objeto, ela viu o homem em cima do bebê, com o órgão genital para fora da bermuda. A fralda descartável do neném estava aberta.

A mulher percebeu que o homem havia ejaculado nas partes íntimas da criança. Ela pegou uma faca e foi para cima do autor, que teria dito que ela poderia matá-lo. No entanto, logo depois ele correu e fugiu, deixando para trás um boné, uma sandália e um celular.

Os policiais conseguiram encontrar o homem, que foi preso em flagrante. A mãe e a criança foram encaminhadas para um hospital e, posteriormente, para o Instituto Médico Legal (IML). O cobertor que a mulher usou para limpar o bebê foi apreendido.

Da Redação com OTempo