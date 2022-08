Anel Rodovário: carro de R$ 500 mil causa acidente e gera engavetamento com 5 veículos

Um engavetamento envolvendo seis veículos, entre eles uma Porsche avaliada em quase R$ 500 mil, interditou uma faixa do Anel Rodoviário na altura do viaduto sobre a avenida Pedro II, e congestionou o trânsito no início da tarde deste sábado (06). A faixa da esquerda, no sentido Rio, está com trânsito parcialmente fechado por conta da batida e, por isso, os motoristas ainda enfrentam congestionamento. Há óleo na pista que vazou da Porsche. Cinco veículos já foram retirados do local.

Foto: Reprodução Internet

O motorista da Porsche, quinto veículo no engavetamento, disse à Itatiaia que não sabe o que causou o acidente. De acordo com ele, o primeiro carro freou bruscamente e os outros cinco bateram atrás.

Da Redação com Itatiaia