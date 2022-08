VÍDEO: Kombi pega fogo em posto de combustíveis; frentistas agem rápido no combate às chamas

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma kombi pegou fogo em um posto de combustíveis, em Felixlândia, na região Central, na noite de quarta-feira (3). (Veja vídeo abaixo).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Nas imagens, é possível ver que as chamas começam na parte traseira assim que o motorista dar partida no veículo para sair do posto após o abastecimento. Assim que percebe o fogo, ele e o passageiro saem correndo.

Os frentistas usam extintores para tentarem controlar as chamas e em seguida, a kombi é empurrada para fora do posto de combustíveis.

Segundo a Polícia Militar, o fogo foi controlado com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura e o automóvel teve perda total. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram identificadas.

Da Redação com G1 Minas