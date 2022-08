Acidente envolvendo duas motos deixa um morto no Anel Rodoviário em BH

Um acidente entre duas motocicletas terminou com uma vítima fatal e outros três feridos na madrugada desta segunda-feira (8) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. A batida foi na altura do km 534, perto dos bairros Vila Oeste e Camargos, depois do viaduto da avenida Amazonas.

Foto: Helicóptero BTN

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta de 4h45 com informações de que havia uma vítima desacordada e outras três caídas com ferimentos. Até o início da manhã, a ocorrência ainda estava em andamento.

Uma vítima em estado grave foi levado para o pronto socorro do hospital João XXIII. Outra foi levada para o hospital da Unimed. A vítima fatal aguardava a remoção e será levada para o IML.

A última atualização da via 040, às 6h18, apontava lentidão de mais de 1km no trecho.

da Redação com OTempo