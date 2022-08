MG-424: caminhão pega fogo na rodovia em Matozinhos e bombeiros são acionados; veja vídeo

Um caminhão pegou fogo na MG-424 em Matozinhos, na região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na altura do bairro São Miguel.

Foto: Ascom CBMMG

Imagens mostram o veículo tomado pelas chamas. De acordo com informações iniciais da corporação, a carreta estaria transportando uma carga de refrigerantes.

O motorista conseguiu sair a tempo do veículo e, mesmo com tentativas de debelar o fogo com o extintor, as chamas acabaram se alastrando. Ninguém se feriu.

Um caminhão pegou fogo na MG-424 em Matozinhos, na região Central de Minas, nesta segunda (8) de acordo com o Corpo de Bombeiros.



Imagens mostram o veículo tomado pelas chamas. A Rodovia ficou totalmente interditada. pic.twitter.com/7j2cJOCX1D — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 9, 2022

Da Redação com Itatiaia