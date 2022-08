Gás lacrimogêneo e spray de pimenta atingem estudantes de colégio de BH

Cerca de 30 alunos do Colégio Tiradentes, que pertence à Polícia Militar de Minas Gerais, foram atingidos por gás lacrimogêneo e spray de pimenta, no Prado, bairro da Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (9), segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Agenets do Samu e Militares do Corpo de Bombeiros atendem os alunos atingidos — Foto: TV Globo

A corporação chegou a dizer mais cedo que spray de pimenta também teria atingido os alunos, mas a informação não foi confirmada.

A Polícia Militar informou que a substância estava sendo usada em um treinamento realizado na escola de formação militar, que fica ao lado da escola.

Até a última atualização desta reportagem, os bombeiros não sabiam como os estudantes haviam sido atingidos.

"Nós priorizamos o atendimento das vítimas e manutenção da segurança no local. Sobre os fatos, serão apurados posteriormente pelos órgãos competentes", informou a corporação.

Os estudantes são atendidos por militares dos bombeiros, da Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Algumas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o Hospital João XXIII (HJXXIII) está recebendo as vítimas do incidente. Ainda não há o número total de pessoas admitidas na unidade por conta do ocorrido, mas, até o momento, ninguém deu entrada em estado grave.

O colégio fica ao lado da Escola de Formação de Soldados onde, neste domingo (7), uma granada explodiu nas mãos de um soldado durante um curso.

Com g1