Galinha de ouro? Ovo é arrematado por R$ 2 mil em leilão no interior de Minas

Imagina um ovo de galinha ser vendido por R$ 2.000? Foi isso mesmo que aconteceu no distrito de Baixa Quente, em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais. Apesar do preço, esse não era nenhum ovo de ouro como botam as galinhas nas fábulas infantis, mas ele foi vendido por esse valor por uma boa causa: contribuir com um leilão beneficente para uma festa de Nossa Senhora Aparecida realizada pela comunidade católica do município.

Ovo foi arrematado durante leilão. — Foto: Reprodução Redes Sociais

O Secretário de Cultura de Minas Novas e empresário, Zito Neiva, foi quem comandou o leilão de prendas vivas que acontece há 10 anos na cidade. “Todo ano tem uma prenda surpresa leiloada. Esse ano uma galinha deu um ovo durante o evento e aí eu vou fazendo uma brincadeira que a pessoa que comer o ovo vai ficar mais forte e mais bonita”, contou Neiva.

A festa de Nossa Senhora Aparecida ocorre no mês de outubro e é organizada pela própria comunidade com o apoio da prefeitura. O leilão tem várias prendas como animais como cabras, galinhas, porcos e outros que são vendidos por valores muito mais altos para conseguir o dinheiro para realização do evento.

“Empresários, comerciantes da cidade, filhos de moradores daqui que vivem em São Paulo e a comunidade em geral veem para cá e arrematam os itens do leilão para ajudar”, contou o empresário. Neste ano foram arrecadados R$ 100 mil. O dinheiro será usado para a realização de 11 shows, churrasco na praça, procissão de Nossa Senhora e outras atividades.

