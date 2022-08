Chuvas fortes: previsão de chuvas e ventos atingir 47 cidades de Minas até esta quarta

A frente fria que chegou a Minas Gerais nesta terça-feira (9) fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta para chuvas intensas até esta quarta-feira (10) em 47 cidades do Estado. A previsão é de chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h com risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e raios.

Foto: Reprodução Internet

Saiba como se proteger:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades atingidas:

Albertina

Andradas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Carneirinho

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itapeva

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Piranguçu

Piranguinho

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Francisco de Sales

São Sebastião da Bela Vista

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Wenceslau Braz

Da Redação com OTempo