Morador de rua furta casa de mulher é esfaqueado e morre em Minas

Uma mulher de 51 anos foi presa, nessa segunda-feira (8), suspeita de matar um morador de rua, de 57 anos, a facadas, em Janaúba, no Norte de Minas. De acordo com boletim de ocorrência, ela confessou o crime e afirmou que assassinou o homem porque ele entrou na casa dela e furtou alguns objetos.

Foto: Reprodução Internet

Conforme a Polícia Militar (PM), os militares foram avisados de que havia um homem ferido e caído no chão. No local, os policiais encontraram o morador de rua com ferimentos no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, o homem foi socorrido, mas já chegou ao hospital sem vida.

Testemunhas contaram aos policiais que a autora do crime seria a mulher de 51 anos e indicaram onde ela estava. Os militares encontraram a suspeita perambulando pela rua. A mulher confessou o crime, afirmou que o homem teria furado a casa dela e disse que os dois se conheciam, pois costumavam beber juntos em estabelecimentos da cidade.

A perícia compareceu ao local do crime e recolheu a faca utilizada para matar o homem. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Da Redação com OTempo