33ª Feira Nacional de Artesanato acontecerá em Belo Horizonte em dezembro e contará com cerca de 900 stands

A retirada de ingressos já foi liberada no Sympla e em menos de uma semana mais de 2.000 ingressos já foram retirados, sendo esperados em dezembro 130.000 visitantes.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Realizada há 33 anos em Belo Horizonte, pelo Instituto Centro Cape, no pavilhão Expominas, este ano acontecerá de 6 a 11 de dezembro de 2022 e com o tema REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.

Numa área de 2.400m2, estaremos contando a história do homem através de suas ferramentas, começando com 6.000 AC, com a pedra lascada e terminando em 2022, demonstrando como o fazer artesanal ainda é importante para preparação dos protótipos de carros, motores, moveis, até foguetes.

Teremos uma atenção especial aos anos de 1.800, quando da Revolução Industrial, que foi a transformação do artesão em empregado dos senhores feudais, o que levou ao primeiro movimento cooperativista de união dos artesãos, para mudar o sistema de trabalho dos galpões dos senhores feudais onde eles eram empregados, para fornecedores em forma organizadas a estes senhores.

A exposição estará demonstrando também, como até os dias de hoje, alguns ofícios tais como cestaria, cerâmica, tecelagem, funilaria, marcenaria, couro, somente para citar alguns, ainda são usuais aos artesãos de hoje.

Fora isto, teremos artesãos de todos os estados brasileiros, mais de 30 etnias indígenas com a apresentação de seus produtos, oficinas artesanais gratuitas, shows de nosso cancioneiro e bandas de Belo Horizonte, além do Butiquim, na área externa do Expominas, onde diariamente acontecem pequenos shows com músicos locais.

Não podemos esquecer que o evento acontecerá durante a Copa do Mundo no Catar, e para isto dois telões em led de 30m2 e mais 14 TV´s de 75” estarão espalhadas pelo pavilhão para que os visitantes possam assistir aos jogos da Copa do Mundo que acontecerão na terça – dia 6/12, e na sexta 9/12 e sábado 10/12.

A 33ª. Feira Nacional de Artesanato, mais uma vez estará transformando Belo Horizonte na Capital Brasileira do Artesanato com a presença de mais de 3.500 artesãos brasileiros.

Ficha técnica

33ª. FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

EXPOMINAS – BELO HORIZONTE – 6 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022

WWW.FEIRANACIONALDEARTESANATO.COM.BR

CCAPE@CENTROCAPE.ORG.BR

DESIGN@CENTROCAPE.ORG.BR

031-996378313 – TANIA MACHADO