Carreta de areia tomba e Anel Rodoviário fica interditado na manhã desta quarta

Um acidente envolvendo uma carreta na madrugada desta quarta-feira (10), na altura do bairro São Gabriel, região Nordeste de Belo Horizonte, deixa o trânsito interditado nos dois sentidos. Imagens enviadas por ouvintes da Itatiaia mostram a carreta atravessada em cima da mureta de proteção. A carga de areia ficou espalhada na rodovia. O trânsito flui lentamente, apenas, pela marginal do Anel nas duas direções. No sentido Rio de Janeiro a pista está totalmente bloqueada.

Foto: Reprodução/Internet

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, um homem de 48 anos, não se feriu gravemente mas, como estava bastante abalado com o acidente, precisou ser conduzido. Uma mulher, de 25 anos, que estava de moto foi socorrida inconsciente, com hemorragia visível e suspeita de fratura na perna esquerda.

A Cemig foi também acionada em apoio, conforme os bombeiros, tendo em vista um poste de iluminação atingido pelo veículo.

Por volta das 7h30 foi iniciado o transbordo da carga para outra carreta. Um caminhão guincho está no local para retirar a carreta, mas conforme a Itatiaia acompanha ainda não há previsão de quando a rodovia será liberada. O Corpo de Bombeiros e o Samu estão no local.

Com o tombamento, o cavalo ocupada uma das faixas no sentido Vitória e a cabine está na direção Rio de Janeiro. Quem puder, deve evitar o trecho nas próximas horas.

Com Itatiaia