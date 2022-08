Casal faz sexo em rua movimentada de cidade de Minas em plena luz do dia

Não foi só em Sete Lagoas que pessoas resolveram ir para "as vias de fato" em público durante o dia. Quem passou nesta segunda-feira (8) pela Avenida Leite de Castro, uma das mais movimentadas de São João Del Rei, no Campo das Vertentes, assistiu a cenas de sexo explícito. Um casal decidiu manter relações sexuais na via pública, em plena luz do dia.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Populares filmaram e fotografaram o episódio, que circula pelo WhatsApp. Sem pudor e cheios de disposição, o homem e a mulher fazem sexo em ao menos três pontos da avenida.



Segundo o jornal Estado de Minas, a Guarda Civil de São João del-Rei informou não ter recebido qualquer chamada sobre essa ocorrência. Já a Polícia Militar ainda não se pronunciou. Fazer sexo em público é crime de ato obsceno previsto no art. 233 do Código Penal, com detenção prevista de três meses a um ano, ou multa.

Da redação com Estado de Minas