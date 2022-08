Acidente grave com quatro carros deixa um morto e feridos na BR 381

Um acidente envolvendo 4 carros deixa pelo menos uma vítima na Rodovia BR 381 sentido Belo Horizonte, na tarde deste domingo (14), em Contagem. Um idoso de 65 anos foi atingido por uma estrutura que dividia as duas pistas e morreu. Uma outra pessoa ficou presa nas ferragens.

Foto: Reprodução Internet/Rádio Itatiaia

Segundo o Corpo de Bombeiros, três carros seguiam em sentido a Betim quando se envolveram em um acidente. Um dos veículos foi jogado para a pista contrária, quando a mureta que dividia as pistas se soltou e atingiu um quarto veículo que seguia no sentido Belo Horizonte, atingindo um idoso que não resistiu e morreu.

O corpo do idoso já foi removido e encaminhado para o IML de BH. No momento, apenas uma pista no sentido Betim está liberada. No sentido Belo Horizonte, a pista da esquerda está bloqueada, aguardando o reboque para retirar os veículos envolvidos no acidente.

Da Redação com Itatiaia