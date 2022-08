Turistas mineiros encontram desconhecida dormindo nua em quarto de hotel

Imagina só: você se hospeda em um hotel com os seus amigos. Ao acordar para tomar café da manhã, se depara com uma jovem, desconhecida, nua, dormindo em uma das camas. Essa foi a situação inusitada que ocorreu no último domingo (14) com um grupo de turistas mineiros. Eles registraram a confusão e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Foto: Reprodução/TikTok

A publicitária Jéssica Camilla, de 26 anos, contou à reportagem da Itatiaia a história por trás das imagens que ganharam as redes sociais e, principalmente, o desfecho de toda a situação.

“Eu, Eduardo e Carlos fomos para o Rio de Janeiro, para passar o feriado. No sábado à noite, os meninos queriam ir pra uma balada, mas eu não quis ir. Então, fiquei no hotel dormindo”, contou.

Por volta das 5h30, Carlos retornou ao hotel. “Eu abri a porta para o Carlos e vi ele chegando. O Eduardo ficou (na festa). Depois disso, eu acordei por um milésimo de segundos e escutei o chuveiro. Pensei: o Eduardo chegou e voltei a dormir”.

Quando Jéssica acordou por volta das 9h, percebeu que as duas camas estavam ocupadas. “De repente, a campainha tocando. Era o Eduardo”, contou.

Foi nesse momento que eles perceberam que quem estava na cama não era o amigo e, sim, uma menina. “Minha cabeça pipocou de teorias. Quem é essa menina e o que ela está fazendo aqui?”, questionou Jéssica.

Com o intuito de buscar mais pistas de quem era a moça desconhecida, o grupo passou a procurar documentos de identificação. Mas, no banheiro, foram surpreendidos por um vestido.

“Fechei a porta do banheiro e vi que o vestido estava atrás da porta. Falei: ‘gente, essa menina está deitada pelada na cama'', contou. Foi então que, aos risos, eles gravaram um vídeo contando a situação inusitada e postaram nas redes sociais.

O grupo decidiu acordar a jovem e acolhê-la. Ela estava muito confusa e disse, inclusive, que aquele era o quarto dela. “Perguntamos para ela o nome dela e ela respondeu que estava no cartão”, contou.

Eles ligaram para recepção ao imaginar que ela pudesse ter errado no quarto. “Os funcionários chegaram, estavam muito assustados, com medo da gente denunciar. Logo, tiraram ela do quarto”, acrescentou.

Com Itatiaia

Mãe viu o vídeo

No primeiro momento, os turistas apenas descobriram, a partir dos funcionários, que a menina não era hóspede, morava no Rio e que foi embora para Niterói. “E aí ela foi acompanhada pelo hotel lá pra baixo para descobrir quem que ela era. Ela conseguiu pedir um táxi.”

Com a repercussão do vídeo, a mãe da garota o assistiu e reconheceu a filha nas imagens. Foi ela que mostrou as imagens para a menina e, logo, entrou em contato com o grupo.

“Foi então que a menina disse que já havia ficado outras vezes hospedada no hotel, e dentro daquele mesmo quarto. Por isso, chegou e foi direto para o nosso quarto. Por coincidência, nosso quarto estava aberto naquele dia", acrescentou.

“E a gente tratou de forma cômica porque no final das contas deu tudo certo, ficou tudo bem. Realmente foi uma uma situação em que poderia ter dado algum problema por conta da falha da segurança do hotel. Ela poderia ter entrado em algum quarto com, por exemplo, homens com má intenção”, avalizou.

Por fim, a jovem - até então desconhecida - e o grupo de turistas marcaram um encontro. "Ficamos amigas, já saímos para beber", contou.