Trabalhadores morrem com explosão em fábrica de fogos de artifício em MG

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício matou dois homens, na manhã desta quarta-feira (17), em Santo Antônio do Monte, na região centro-oeste de Minas Gerais.

Foto mostra o momento exato da explosão. REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Segundo a Polícia Militar, a explosão foi por volta de 08h e as duas vítimas trabalhavam no local. Os homens, de 42 e 46 anos, estavam manipulando pólvora em um barracão da empresa Fogos São Miguel no momento do acidente.

O galpão em que aconteceu a explosão fica na zona rural da cidade e o local foi isolado para os trabalhos da perícia que vai investigar as causas do acidente. O exército brasileiro também foi acionado. Segundo o Corpo de Bombeiros não há risco de novas explosões e a fábrica está regularizada e tem autorização para funcionar.

A reportagem tenta contato com a direção da empresa.

Com R7 Notícias