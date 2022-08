Senac lança primeiro Hub de gastronomia e turismo de Minas

O Senac escolheu o 25º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, o principal evento da área no estado com reconhecimento nacional, para a inauguração do hub.S - primeiro hub mineiro de inovação em Gastronomia e Turismo. O hub.S irá conectar, apoiar, inspirar, formar e capacitar profissionais por meio de ações de educação, empreendedorismo, inovação e tecnologia. E levar aos setores envolvidos mais oportunidades, conhecimento, inovação e desenvolvimento.

Foto: Divulgação

A partir do Festival, estarão em funcionamento o Coworking, a loja compartilhada de produtos da região, Primórdios Lab e o lounge com espaços instagramáveis. O local já está pronto para a realização de programa de desenvolvimento de startups, de empreendedores, hackathons, Senac Recebe, entre outras atividades. Na segunda fase, o espaço vai comportar laboratórios de tecnologia, estúdio para gravação de podcasts e vídeos, teach room, entre outros.

Nove dias de programação gratuita

Durante o evento, haverá uma programação com workshops gratuitos, com inscrições prévias pela Sympla. Vinhos Mineiros, dos "Primórdios" da Vitivinicultura em Minas Gerais aos vinhos mineiros contemporâneos (21/08); O ouro líquido de Minas Gerais (24/08); Cerveja: aromas e sabores (25/08); S às Cegas (26/08); Degustação de cafés especiais (27/08) e Trilogia da Inconfidência: doce de figo recheado, doce de abóbora no tacho de cobre e queijo minas frito (28/08).

As ações foram estendidas também durante a semana, incentivando a participação dos moradores da região. As vagas são limitadas.

Além disso, o espaço, localizado na rua São Francisco de Paula, 164, ficará aberto para visitação do público. A loja compartilhada funcionará de 19 a 28 de agosto (exceto dia 22) e terá produtos como vinhos, doces mineiros, embutidos artesanais e queijos, entre outros.

“O Senac em Minas já possui uma parceria consolidada com o evento e, nessa edição de 25 anos, realizaremos a entrega desse espaço pioneiro de fomento ao desenvolvimento social e econômico para todo o estado, por meio de ações educacionais para o segmento de Gastronomia e Turismo. Trata-se de uma união de esforços: a junção da tradição de um dos mais importantes festivais gastronômicos do nosso país com a educação profissional inovadora”, adianta Karla Cristina da Silva, especialista em Inovação Educacional do Senac.

O lançamento do Hub.S conta com a parcerias que conectam oportunidades e empreendedorismo: Like Wine, Collact Serviços Digitais S.A, Charcutaria Sagrada Família, Ambev S.A e Clima ao Vivo.

Após a inauguração, já estão agendadas atividades no novo espaço.

Interação e Conhecimento no Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes

Além do lançamento e das ações realizadas no hub.S, a instituição marcará presença com diversas atividades gratuitas nos dois finais de semana. A “Inconfidência Mineira” será o tema que vai perpassar a programação do Senac, que participa como apoiador educacional desde a primeira edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes.

Vani Pedrosa, pesquisadora em Gastronomia do Senac, explica que a temática da Inconfidência Mineira estará presente nas ações realizadas nos espaços Interativo e Conhecimento, no Largo das Forras. “Nessas atividades, vamos e apresentar tradições do modo alimentar do período da Inconfidência, que se renovaram e permanecem presentes na contemporaneidade. E o Senac em Minas reafirma esse talento mineiro de reconhecer e atualizar a tradição, por meio do Programa Primórdios da Cozinha Mineira e do hub.S, que representa esse conjunto de ações de inovação nos produtos e processos tradicionais”.

No Espaço do Conhecimento e no Espaço Interativo, onde os participantes cozinham com o chef, por exemplo, ingredientes como queijo, cuscuz, arroz, embutidos e suan serão usados pelos chefs, docentes e alunos do Senac.

Já a Praça da Rodoviária será palco de Cozinha ao Vivo e ainda ações especiais focadas em inovação na gastronomia.

Participação dos alunos

"O Senac tem o reconhecimento do mercado na formação dos profissionais nesta área e, durante o evento, podemos apresentar ao público um pouco dos diferenciais que confirmam essa referência. Além disso, oportunizamos aos nossos alunos uma atuação junto aos grandes chefs nas oficinas e jantares da programação. Uma oportunidade única e diferenciada que se reflete na formação dos mesmos. Este ano, serão 73 alunos dos cursos de Cozinheiro, Garçom e dos superiores em Gastronomia (Faculdade e MBA)”, resume o superintendente de Negócios, Daniel Pires.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO SENAC NO EVENTO

SEXTA-FEIRA - 19 DE AGOSTO

Local: Praça da Rodoviária

18h às 22h – Cabine 360°

SÁBADO - 20 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 19h - visitação e loja colaborativa

12h às 15h - Almoço às cegas - inscrições antecipadas pela Sympla

Local: Largo das Forras

15h30 às 16h30 – Espaço do Conhecimento - Cozinha Mineira Low Carb “Se em Minas até a Lua é queijo, low carb na gastronomia é trem bão, uai!”, por Eduardo Batista

16h30 às 18h30 – Espaço Interativo - 25 anos de Festival - Cuscuz mexido: alimento que atravessa tempos e espaços, com Adriano Vilhena e Carolina Figueira

Local: Praça da Rodoviária

10h às 16h /16 às 22h – Cabine 360º

10h às 18h – Pega Pega

DOMINGO - 21 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 15h - visitação e loja colaborativa

11h às 14h - Workshop Vinhos Mineiros, Dos “Primórdios” da Vitivinicultura em Minas Gerais aos vinhos mineiros contemporâneos, com Vani Pedrosa, Maicon Rodrigues e Rômulo Tanure

Local: Largo das Forras

10h30 às 12h30 – Espaço Interativo – Menina dos olhos de Minas: homenagem à tradição portuguesa em Santa Luzia/MG, com Eduardo Batista e Vani Pedrosa

Local: Praça da Rodoviária

10h às 15h - Cabine 360º

10h às 15h - Pega Pega

15h às 16h - Cozinha ao Vivo – “De luganega a linguiça: expressões dos enchidos na cultura alimentar local”, Adriano Vilhena e Carolina Figueira

TERÇA-FEIRA - 23 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 18h - visitação e loja colaborativa

Local: Praça da Rodoviária

16h às 17h - Cabine 360º

QUARTA-FEIRA - 24 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 18h - visitação e loja colaborativa

14h às 17h - Workshop Azeites Mineiros “O ouro líquido de Minas Gerais”, com Vani Pedrosa e Jose Sérgio Portes

QUINTA-FEIRA - 25 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 18h - visitação e loja colaborativa

14h às 17h - Workshop “Cerveja: aromas e sabores”, com Carolina Figueira

SEXTA-FEIRA - 26 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 22h - visitação e loja colaborativa

19h às 22h - Workshop S às Cegas, com Juliana Gaudêncio

SÁBADO - 27 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 19h - visitação e loja colaborativa

14h às 17h - Workshop Degustação de cafés especiais, com Carolina Alckimin

Local: Largo das Forras

16h30 às 18h30 - Espaço Interativo - Defumar e degustar uma explosão de sabores, com Flávio Gomes e Laudinei Tadeu do Carmo

17h às 18h – Espaço Conhecimento - Trio Inconfidentes, com Roberto Gonçalves e José Sérgio Portes

Local: Praça da Rodoviária

19h30 às 20h30 - Cozinha ao Vivo - Cozinhando com o que se tem em casa - Arroz cremoso com suan, com Welligton Costa

DOMINGO - 28 DE AGOSTO

Local: hub.S

10h às 15h - visitação e loja colaborativa

10h às 13h - Workshop Doceria Mineira e o Tacho de Cobre “Trilogia da Inconfidência: doce de figo recheado, doce de abóbora no tacho de cobre e queijo minas frito”, com Vani Pedrosa e Gilmar Reis

Local: Largo das Forras

11h às 12h – Espaço Conhecimento - Brusqueta mineira, com Roberto Gonçalves