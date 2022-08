Trágico: filhos de diretor do Bernoulli que morreram em acidente são velados hoje

Milena e Stéfano Ragazzi morreram em um grave acidente, ontem (17), em Brasília. Eles voltavam do velório da avó quando o carro em que estavam bateu em uma carreta na BR-040, na altura de Três Marias.

Foto: Arquivo Pessoal

“É com a maior dor que uma família pode ter que, comunicamos que os nossos filhos, Milena Raggazzi e Stéfano Raggazzi, serão velados hoje (18/08/22) de 09h às 16h, no Cemitério Parque da Colina (R. Santarém, 50, Nova Cintra, Belo Horizonte-MG)”, escreveu Ragazzi em seu perfil no Instagram.

Colégios Bernoulli estão de luto



Nota enviada à comunidade do colégio Bernoulli informa que, em decorrência da perda dos dois filhos do diretor, as unidades Bernoulli não vão abrir as portas nesta quinta-feira (18).

“Frente a esta tragédia, em respeito e carinho a ele e sua família, estamos decretando luto nas unidades escolares no dia de amanhã”, diz o aviso.

“Nossos pensamentos e nossas orações estão com Ragazzi, Maísa e Victor”, informa outro trecho do comunicado, com menção à esposa de Marcos e ao outro filho do casal.

Informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dão conta de que o acidente envolveu um carro e uma carreta. Um trecho da via precisou ser interditado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.

Da Redação com BHAZ