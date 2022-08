Cantoras Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Simone e Simaria anunciaram nesta quinta-feira (18) o fim da dupla após dez anos. Elas vão seguir cantando em carreira solo.

Os shows que já estavam marcados serão realizados por Simone.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Veja o que disse Simaria sobre o fim da dupla:



"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante"

Veja o que disse Simone sobre o fim da dupla:



“A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória"



As irmãs nascidas em Uibaí (BA) começaram a cantar profissionalmente ainda adolescentes, como vocalistas de apoio de Frank Aguiar. Depois elas fizeram parte da banda Forró do Miúdo.

Em 2012, elas formaram a dupla. Apesar do início de carreira voltado ao forró e ao arrocha, a dupla se tornou um dos maiores nomes do feminejo, o movimento que aumentou a presença de mulheres na música sertaneja.

Entre os maiores sucesso da dupla estão "Regime fechado", "Loka" (com Anitta), "Ta tum tum" (com Kevinho), "Vontade de morder" (com Zé Felipe), "Foi pá pum" e "Amor mal resolvido" (com Jorge e Mateus).

Em 2022 elas tiveram desentendimentos públicos e já tinham anunciado uma pausa.

Além das declarações acima , o comunicado divulgado nesta quinta-feira também diz:

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo."

"Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone."

"As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

Desentendimentos



A pausa e, depois, o fim da dupla, vieram após especulações sobre uma possível separação da dupla. Isso porque as duas não esconderam algumas de suas desavenças. Relembre:

- Em maio, vazou um áudio com uma discussão da dupla durante a gravação do "Programa do Ratinho",

- Logo depois, Simaria minimizou a situação e afirmou a seguidores do Instagram que as duas fizeram as pazes e que tudo não passou de um desentendimento entre irmãs,

- No início de junho, Simaria chegou ao show da dupla em Caruaru (PE) com mais de uma hora de atraso. Simone fez quase toda a apresentação sozinha e tentou encerrar o show algumas vezes após a chegada da irmã. Mas Simaria insistia em dar sequência,

- Em sua festa de 40 anos, na segunda-feira (13), Simaria disse em uma entrevista que era recriminada pela irmã em tudo o que fazia,

- No dia seguinte, quando os fãs começaram a temer uma possível separação, a dupla prometeu um anúncio na tarde de quarta-feira (15). "Cansei de fofocas, vou revelar uma grande informação", dizia o texto,

- Mas as "coleguinhas" apenas divulgaram o clipe de uma de suas novas músicas, "Amiga" (o vídeo está disponível desde 29 de abril),

- No entanto, na quinta-feira (16), o anúncio veio: Simaria anunciou que iria se "afastar dos palcos" e Simone assumiria a agenda sozinha. "Preciso cuidar da minha saúde", disse a cantora, sem detalhar o período que ficará fora dos shows,

- Na noite desta quinta-feira (16), Simone fez seu primeiro show sozinha após o anúncio e se emocionou no palco, em Paty de Alferes, no Rio de Janeiro. "Vocês não imaginam como é difícil", disse a cantora, que ainda se declarou para a irmã: "Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida."

- Nesta quinta-feira (18), Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla.

Da Redação com G1