Youtuber da Grande BH perde 5 familiares em acidente em rodovia

Familiares da youtuber e influencer Laura Sabino estão entre as vítimas do acidente entre carros que deixou sete mortos, incluindo duas crianças, em Piracanjuba (GO), nessa quinta-feira (18). A informação foi compartilhada pela jovem que é de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta (19).

Sete pessoas morreram no acidente — Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

“Recebi a notícia de um acidente de carro envolvendo parte da minha família que estava viajando para Goiás. Infelizmente minha tia, minha prima, seu marido e seus dois filhos morreram no acidente”, comunicou aos seguidores.

Em conversa com a reportagem de O TEMPO, Laura comentou que os parentes estavam aproveitando os dias de descanso em Caldas Novas (GO) e voltariam para São José da Lapa, cidade que moravam, até este final de semana. “Minhas tias começaram a perceber algumas reportagens de acidente e o número de vítimas e o modelo de carro coincidia”, contou.

Os parentes de Laura chegaram a pensar que o grupo estava aproveitando algum ponto do passeio e que, por isso, não atendiam ao telefone. “O tempo foi passando e cada informação que chegava levava a crer que o acidente havia ocorrido com eles mesmo. Quando foi mais tarde, recebi a ligação de minha tia falando que eram eles”.

Laura explicou, pelos perfis da web, que os parentes falecidos eram de segundo grau, mas que ela e a família tinham uma “ligação muito grande”, principalmente pelo lado do pai dela. “Vou concentrar minhas energias em ficar com a minha família, principalmente com meus tios e pais”, finalizou a postagem.

Reconhecimento das vítimas

Alguns parentes viajaram até Goiás para tomar as providências para que os corpos sejam transportados até Minas Gerais. “Minhas primas foram lá e fizeram o reconhecimento dos corpos e os trâmites para trazer os corpos para cá”, comentou.

Devido à tragédia familiar, Laura cancelou a live que realizaria e esclareceu ainda que não haverá novas postagens nas redes sociais, apenas os que já estavam programados no Instagram.

Veja quem são os familiares da youtuber:

Benjamin Marques Pereira, de 3 anos

Arthur Marques Pereira, de 11 anos

Nataliana Marques Alves Pereira, de 34 anos

Eliana Marques Alves, de 57 anos

Laert Rafael Pereira, de 39 anos

Acidente

A batida entre os veículos aconteceu na GO-139, segundo informações do G1. O Corpo de Bombeiros informou que um Renault Duster, que era o da família de Laura, e um Toyota Corolla bateram de frente. Ambos os veículos ficaram completamente destruídos com o forte impacto.

No Corolla, seguiam um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 24. O homem dirigia para Caldas Novas, onde encontraria a namorada. A passageira seria amiga da mulher.

Já no outro carro estavam cinco pessoas da mesma família, incluindo duas crianças de 3 e de 11 anos. Todas as pessoas desse carro eram de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Com O Tempo