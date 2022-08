Destino turístico: incêndio descontrolado já dura três dias em Lapinha da Serra

O incêndio ilegal que já dura três dias está destruindo a vegetação de Lapinha da Serra. O local, que é um famoso destino turístico no município de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, é rico em nascentes e cachoeiras preservadas. O fogo ameaça o abastecimento de água da comunidade que vive na região, além de pôr em risco a fauna e flora.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações da brigada voluntária, Brigada Guardiões, o fogo teria começado por uma queima ilegal de pasto e está sem controle. Além dos voluntários, o Corpo de Bombeiro, que está no local tentando combater as chamas, a Prefeitura do município, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Parque Nacional da Serra do Cipó estão em uma força tarefa para controlar o incêndio.

Militares informaram que neste domingo (21), a corporação está empenhada, desde às 6h40, na vegetação próximo da Rodovia LMG 816, KM 16, em Santana do Riacho.

Já a brigadista voluntária da Base de Comando da Brigada Voluntária, Sandra Antunes, a maior parte das ocorrências são em relação às nascentes, às residências nas fazendas e à antena de internet do vilarejo, que não tem telefonia celular e nem fixa.

“Os brigadistas voluntários estão tentando proteger as nascentes que abastecem o município e estão defendendo as residências de fazendas, agora. O Corpo de Bombeiros iniciou a participação no combate ao fogo desde ontem a tarde e o tabalho pesado está sendo feito com os brigadistas voluntários”, afirma.

A organização está recebendo apoio da comunidade quando a alimentação e hidratação de quem está na linha de frente de combate.

“Tem uma base recebendo o pix e comprando no comércio a alimentação, água mineral e isotônicos. Os brigadistas estão em campo em média de 12 horas por dia, hoje é o terceiro dia, estão exaustos”, acrescenta.

Da Redação com OTempo