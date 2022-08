Justiça de Minas condena empresas por acidente de criança em pula-pula

Um shopping e uma empresa de eventos de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram condenados a indenizar em R$ 15.150,00 por danos morais e materiais uma criança por conta de um acidente em um brinquedo pula-pula.

Foto: Infotec / Ilustrativa

A vítima, na época com oito anos, brincava no pula-pula, na área de lazer do shopping, quando foi atingido por outro garoto e sofreu uma fratura no tornozelo. A criança teve que se submeter a uma cirurgia para colocação de pinos. Os pais entraram com ação em março de 2017.

A família alega que os funcionários do shopping e da equipe da empresa de diversão não prestaram o socorro esperado nem deram orientações aos pais e ao menino. A empresa de eventos se defendeu dizendo de que a queda do menino constituía caso fortuito. Já o shopping sustentou que apenas alugava o espaço para instalação dos brinquedos e, por isso, não tinha responsabilidade sobre os fatos. Esses argumentos não foram acolhidos pelo juiz Hilton Silva Alonso Júnior.



Ambas as empresas recorreram e a relatora do processo, desembargadora Mônica Libânio, manteve o entendimento de 1ª Instância em relação à indenização por danos morais. Segundo a magistrada, o funcionamento de um parque de diversões temporário nas dependências do shopping configura atrativo que aumenta a captação de clientes e potencializa o comércio, implicando o dever de escolher e vigiar os serviços prestados. No caso, essa atuação mostrou-se deficiente e negligente.

Da redação com TJMG