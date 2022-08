Três das vítimas que foram baleadas em Brumadinho continuam internadas, duas em estado grave; primo é suspeito dos crimes

Três vítimas baleadas em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, seguem internadas, nesta quarta-feira (24), sendo duas em estado grave. Um bebê de 11 meses também foi atingido, foi socorrido, mas morreu. Um primo das vítimas é suspeito dos crimes.

Foto: Reprodução Internet

Os quatro feridos no ataque, que ocorreu na noite dessa terça-feira (23), foram levados para o Hospital Público Regional de Betim, cidade vizinha. De acordo com a assessoria de imprensa do município, um adolescente 14 anos apresentou quadro leve com pequenas lesões, foi atendido e recebeu alta médica.

Uma segunda jovem, da mesma idade, teve múltiplas perfurações, foi atendida por equipes de cirurgia geral, ortopédica e neurocirurgia, e passou por cirurgia por trauma torácico na madrugada desta quarta. A paciente está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

Uma terceira adolescente, de 15 anos, também teve várias lesões, passou por cirurgia por trauma abdominal e está em recuperação pós-anestésica no bloco cirúrgico. O quadro de saúde também é considerado grave.

Da Redação com G1