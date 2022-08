Via 040 treina futuros enfermeiros sobre procedimentos e rotinas do atendimento viário

Em parceria com a faculdade Anhanguera e São Francisco Resgate, o coordenador de Operações Fábio Gerardi (Via 040), recepcionou uma das turmas do curso de enfermagem, na base operacional SAU1, em Valparaiso-GO.

Foto: Reprodução/Via 040

Os estudantes receberam treinamento do supervisor de operações Eduardo da Silva (Via 040), sobre os procedimento e rotinas do atendimento viário, tais como sinalização, procedimentos de remoção de veículos, avariados em acidente, ou somente com pane. Conscientização sobre segurança no trânsito, manutenção e conservação dos veículos, direção de forma segura e cortesia no trânsito, também foram parte do evento.

O coordenador da São Francisco Darlei, apresentou à turma, os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a viatura de APH/R11, os materiais e uso de equipamentos tais como desencarcerador, cardioversor, aspirador (utilizado para desobstrução das vias áreas).

A médica Marcela Barbosa Brandão, responsável pela unidade de UTI Avançada (A11), aprestou aos presentes, a equipe e viatura de atendimento médico (A11), conscientizou quanto a importância do primeiro atendimento e procedimentos médicos às vítimas de acidente de trânsito. Procedimentos cruciais na preservação da vida.

A turma teve a oportunidade de presenciar o atendimento clínico de uma vítima (real) de queda de coletivo, que não fazia parte do simulado, que se aprestou na base e, após os protocolos de trauma e primeiros socorros, foi removida ao CAIS - Centro de Atendimento Integrado à Saúde de Valparaíso-GO.

Com VIA 040