Criança de 10 anos morre após inalar desodorante aerossol dentro de guarda-roupa em BH

Uma criança de 10 anos morreu na noite dessa quinta-feira (25) após inalar uma grande quantidade de desodorante aerossol. O caso foi registrado por militares do 16º Batalhão da Polícia Militar (PM) no bairro Pirajá, região Nordeste da capital mineira.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, os médicos do Samu foram acionados e já encontraram a criança sem vida dentro do guarda-roupa da casa onde morava com os irmãos e a mãe, na rua Antônio de Freitas.

A mãe da criança afirmou aos policiais que ele estava brincando com os irmãos quando tudo aconteceu. Ela percebeu a ausência do filho e, quando se deu conta, o menino já estava desacordado. Há uma suspeita de que o menino estaria gravando vídeos para as redes sociais enquanto aspirava o desodorante, o que não é confirmado pela PM.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com Itatiaia