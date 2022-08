BR-381: mulher é detida com mais de 400 kg de maconha dentro de veículo pela PRF

Na tarde dessa sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal, em ação integrada com a Polícia Militar Rodoviária, apreendeu aproximadamente 410 kg de maconha na BR 381, em Betim, na região metropolitana. Uma mulher, de 27 anos, que transportava a droga em um carro, foi detida.

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Segundo informações das polícias, a apreensão ocorreu após um veículo do modelo VW Jetta, que passava pela BR 262, não atender uma ordem de parada e tentar evadir pela rodovia Fernão Dias.

Durante a abordagem, os policiais localizaram uma grande quantidade de droga sendo transportada em cima dos bancos, no assoalho interno e no porta-malas do veículo.

Para a polícia, a condutora, natural do interior do Paraná, informou que recebeu o veículo de um homem, mas não esclareceu a origem e o destino da droga.

Também foi constatado que o veículo utilizava placas falsas e possui queixa de furto/roubo no município de Ortigueira, no estado do Paraná.

A ocorrência foi encaminhada para Polícia Judiciária, em Belo Horizonte, juntamente com a detida, a droga e o veículo.

da Redação com OTempo