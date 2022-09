PM prende homens que roubaram joalheria para pagar dívida com traficantes em Minas

Dois homens, suspeitos de assaltar uma joalheria, foram presos no distrito de Córrego Alegre, na zona rural de Inhapim, na região do Rio Doce, em Minas Gerais.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

O assalto teria sido motivado pela dívida de R$ 170 mil de um dos envolvidos no crime com traficantes da região. Com a dupla, a polícia apreendeu barras de maconha, papelotes de cocaína, celular e R$ 3,6 mil em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes chegaram aos suspeitos após denúncias anônimas. As informações indicavam que um dos homens estava em uma motocicleta, sem carenagem e sem placa, em tentativa de fuga. O veículo utilizado por ele teria sido furtado e usado em roubos nas cidades do Bugre e de Inhapim.

Os policiais foram até o local das denúncias e após alguns trabalhos localizaram o suspeito. Ele fugiu ao perceber a aproximação das viaturas. Houve persguição e o homem jogou uma bolsa na estrada. Ela foi recolhida e os militares encontraram nela algumas barras de maconha, papelos de cocaína, além da carteira com os documentos pessoais dele.

Em posse das informações do suspeito, os militares recebram indicação de que ele teria ido para o Córrego dos Elias, local próximo ao da fuga. As equipes foram então até o lugar em que ele estaria e encontraram o suspeito. Ele negou que estivesse em uma moto, mas confessou ser responsável pelos entorpecentes descartados dentro da mochila na estrada. Em seguida, ele mostrou aos militares onde estava a motocicleta, esta que havia sido furtada. O suspeito justificou e disse que o veículo foi comprado de um desconhecido.

Ao ser questionado sobre a moto ter sido utilizada em ocorrências de roubo, ele confessou ter participado e disse que estava apenas como passageiro. O homem contou ainda que o material roubado na joalheria teria sido revendido em Belo Horizonte pelo valor de R$ 5 mil. Ele disse então onde o outro envolvido mora e que o comparsa teria ficado com o dinheiro da venda da joia.

Os policiais forama até a casa do outro envolvido e ele confessou o crime. Ele contou que teria roubado as joias para pagar uma dívida de R$ 170 mil. A pendência seria da compra de drogas, com traficantes da região. Na casa em que ele mora, a polícia encontrou uma quantia de R$ 3,6 mil, uma porção de maconha e um aparelho celular. Os dois homens foram presos e encaminhados juntos ao material apreendido para a Delegacia.

Com O Tempo