Traficante agride jovens com chutes e tiros em Lagoa Santa

Dois jovens de 18 anos foram socorridos a Santa Casa de Lagoa Santa após serem agredidos com chutes e baleados próximo a um bar, no bairro Vila Maria, em Lagoa Santa, na região Central de Minas Gerais. Uma das vítimas foi atingida com um tiro na cabeça e transferida em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A suspeita é que o autor das agressões e dos disparos tenha sido um homem com envolvimento no tráfico de drogas na cidade.

Foto: Google

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam no bar quando este homem chegou e ordenou que elas sentassem no chão. Logo ele começou a agredi-las com chutes. Ele pegou a arma e atirou contra eles. Uma das vítimas foi atingida na cabeça. A outra recebeu um tiro no braço e outros dois no tórax. Eles foram socorridos por populares para a Santa Casa de Lagoa Santa.

Aos policiais, uma das vítimas contou que o suposto autor teria questionado aos jovens o motivo pelo qual estavam observando o movimento do tráfico no bairro Vila Maria. Após o questionamento, ele começou as agressões e atirou. O autor deixou o local e não foi localizado.

As viaturas foram até o bar e encontraram o carro das vítimas. Foi feita revista e nada foi localizado. O veículo foi removido para o pátio da cidade. O pai de um dos jovens acompanhou os trabalhos e ficou com os pertences pessoais das vítimas. Até o momento, ninguém foi preso.

Da Redação com O Tempo.