Trágico: homem mata ex-sogra, esfaqueia ex-mulher e tira própria vida no interior de MG

Um homem de 34 anos matou a ex-sogra esfaqueada e atingiu golpes de faca na ex-mulher em São Lourenço (MG), na noite de sábado (5). Ele foi encontrado morto em Conceição das Pedras (MG), na manhã deste domingo (6), distante 70 km do local do crime.

Foto: Homem mata ex-sogra, esfaqueia ex-mulher e tira própria vida no Sul de Minas — Foto: Redes sociais

De acordo com a Polícia Militar, o homem, identificado como Diego Reis, foi até São Lourenço para buscar os dois filhos. A polícia contou que ele teria visto a ex-mulher com outra pessoa e iniciou uma discussão. Neste momento, conforme a PM, a ex-sogra, Tânia Regina da Silva, de 56 anos, e a ex-companheira, Nágila Flávia Gonçalves, de 30, tentaram impedir o confronto, mas foram esfaqueadas.

A PM revelou que ele desferiu oito facadas contra a ex-sogra, que morreu no local do crime, um apartamento no bairro Vila Nova. Já a ex-mulher, também de acordo com a polícia, teria levado 23 facadas.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital de São Lourenço, onde passou por cirurgia. O hospital informou que ela permanece na UTI, neste domingo.

Logo após o crime, a PM realizava buscar para encontrar Diego Reis, que foi encontrado morto por volta das 6h deste domingo, em Conceição das Pedras. Conforme a Polícia Militar, ele tirou a própria vida no sítio da família dele, localizado no bairro São Miguel.

Segundo a Polícia Civil, a perícia esteve no local do crime para coleta de vestígios e primeiros levantamentos sobre o caso. O corpo de Tânia foi encaminhado ao IML para realização de necropsia. Os laudos periciais e de necropsia têm 30 dias para serem concluídos.

Ainda conforme a Polícia Civil, a equipe de perícia também esteve em Conceição das Pedras após o encontro de cadáver. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Pouso Alegre.

Da Redação com G1