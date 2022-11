Um homem de 30 anos é suspeito de abusar sexualmente das filhas, uma de dois anos e a outra de apenas 11 meses, na casa em que moram no bairro Parque Betim Industrial, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite desse domingo (6).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A Polícia Militar (PM) foi acionada até a UPA Petrolândia pela mãe das crianças, que afirmou suspeitar que as meninas poderiam estar sendo abusadas pelo pai. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe estava saindo do banho, quando viu a filha mais velha reclamando de dores na região da boca, além de apontar para as partes íntimas, dizendo ‘papai’.

A mãe levou as crianças até uma amiga enfermeira que teria identificado vermelhidão nas partes íntimas das meninas. A partir daí, as duas foram até a UPA com as crianças, sendo transferidas em seguida para o Hospital Municipal de Contagem.

No hospital, os médicos não identificaram lesões ou rompimentos nas partes íntimas das crianças. Foi recolhido material genético da criança mais velha para exames. O pai das crianças foi abordado pela polícia e negou ter violentado as filhas. Dentro da casa os policiais encontraram uma arma calibre 22 com duas munições dentro de uma mochila.

O homem foi preso pela posse ilegal de armas de fogo. A Polícia Civil investiga se, de fato, o suspeito praticou violência sexual contra as filhas.

Com Itatiaia