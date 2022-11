MGC-259: micro-ônibus que levava pacientes de Serro para Belo Horizonte capota e duas pessoas morrem

Duas pessoas morreram e pelo menos quatro sofreram ferimentos graves em um acidente com um micro-ônibus na MGC-259, na madrugada desta segunda-feira (7).

Foto: Ascom PMMG

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros de Curvelo, o veículo saiu da pista e capotou na altura do KM-460, perto da Vila Alexandre Mascarenhas, distrito de Gouveia.

O micro-ônibus pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Serro e as vítimas seguiam para atendimento médico em Belo Horizonte. Em nota, a Prefeitura de Serro informou a reportagem que o veículo transportava 18 passageiros, entre pacientes e acompanhantes.

Ainda de acordo com o município, as vítimas fatais foram identificadas como I.L.M.S., que era paciente, e R.O., que viajava como acompanhante. As idades não foram divulgadas.

As quatro vítimas que sofreram ferimentos graves foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e foram levadas para o hospital Imaculada Conceição em Curvelo.

A Prefeitura de Serro informou também que os outros doze passageiros tiveram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão, em Gouveia.

“A Prefeitura Municipal de Serro informa que, desde o momento do acidente, vem prestando total apoio às vítimas e seus familiares, auxiliando as autoridades competentes no resgate, além do estabelecimento de um ponto de apoio no Ambulatório de Saúde Mental Mestre Valentim. A Administração Municipal e seus colaboradores lamentam, em profundo pesar, os óbitos de Israel Luiz Moura Silva e Rejane Oliveira nesta triste fatalidade que entristeceu a todos nós serranos. A Prefeitura Municipal de Serro segue prestando todo o suporte necessário aos passageiros e seus familiares”, diz um trecho da nota.

A perícia esteve no local e liberou os corpos das duas vítimas fatais para o Instituto Médico Legal de Diamantina. As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Da Redação comm G1 Minas