Jovem de 17 anos é colocada em porta-malas de carro e encontrada morta na Várzea das Flores

A Polícia Civil investiga a morte de uma adolescente de 17 anos, conhecida como “Terror 171”. O corpo de L.E.S. foi encontrado na manhã deste domingo (6) na lagoa Várzea das Flores, no bairro Solar da Madeira, em Contagem, Grande BH.

Foto: Reprodução Internet /Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, dois homens que iam pescar no local encontraram o corpo boiando. A perícia foi acionada e identificou vários hematomas e traumas no rosto da jovem.

Foram percebidos sinais de que ela foi arrastada. Uma chave de roda e duas pedras com fios de cabelo também foram encontradas. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) e já liberado para a família.

L.S. tinha várias tatuagens pelo corpo que fazem apologia ao tráfico de drogas. No peito, estampava os dizeres “Blessed” (abençoada, na tradução). Ela também tinha os números 171 tatuados em uma das coxas, sigla conhecida para o artigo do código penal que indica o crime de estelionato.

Segundo informações obtidas pela reportagem, na noite de sábado (5), a jovem estava em uma festa com outras pessoas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ela com o corpo para fora de um carro em movimento e sem camisa. Em um outro vídeo, Larissa é colocada à força no porta-malas de um veículo.

Nas redes sociais, a adolescente postava várias fotos com roupas e poses sensuais. Ela também divulgava vídeos supostamente fumando maconha.

Nos comentários, conhecidos lamentam a morte da jovem.

Em nota, a Polícia Civil disse que, até o momento, ninguém foi preso.

Da Redação com Hoje em Dia