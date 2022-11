Influenciador mineiro é preso por envolvimento em assassinato em BH

O influenciador Arnon Henrique Paulúcio, conhecido como “Arnon do Grau”, foi preso, nesta segunda-feira (7), suspeito de envolvimento em um assassinato que ocorreu no aglomerado na Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu em março de 2018 e os outros dois acusados já estavam detidos.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Civil, o jovem, de 29 anos, foi localizado em um lava-jato da capital mineira após uma investigação de quatro anos. Os policiais já tinham cumprido outros dois mandados de prisão e Arnon era o único que ainda estava em liberdade.

Ainda de acordo com o órgão, o assassinato teria sido motivado pela disputa de tráfico na região do aglomerado. A vítima foi morta com oito tiros dentro de um bar. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o envolvimento do influenciador digital no crime, mas adiantou que as investigações continuam e outras pessoas ainda podem ser presas.

Arnon do Grau acumula mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais e posta conteúdos sobre carros e motos. No perfil, ele se denomina o “rei da sirene” e faz vídeos satirizando a ação da PM. Ela ainda se diz humorista e influencer.

Com R7 Notícias