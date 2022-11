Trem arrasta ônibus por 100m, e adolescente sofre traumatismo craniano em Minas

Um trem de carga e um ônibus colidiram na linha férrea do Bairro Santanense, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, por volta das 23h30 dessa sexta-feira (11/11). Duas pessoas precisaram de atendimento médico, sendo uma delas uma adolescente de 19 anos, com traumatismo crânioencefálico (TCE).

Foto: CBMMG

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente foi no cruzamento da via férrea entre as avenidas Silva Jardim e Dona Cota, no centro de Itaúna.

Não se sabe o motivo de o veículo de transporte de passageiros ter atravessado a linha do trem quando este chegava.

Quando o coletivo inicou a travessia da estrada de ferro pela Avenida Silva Jardim, foi atingido na lateral pela composição, que seguia do Bairro Santanense em direção ao Bairro Padre Eustáquio.

Com a batida o ônibus tombou e o trem o arrastou pela linha férrea por aproximadamente 100 metros. O arrasto dos veículos com a linha gerou fogo e um princípio de incêndio.

O Samu informou que duas pessoas foram atendidas no acidente por unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA). Um deles, o motorista do coletivo, de 58 anos, se apresentava em choque, mas consciente.

O caso mais grave foi o de uma adolescente de 19 anos, que sofreu um TCE, mas também se encontrava consicente. Os dois foram atendidos no Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

Da Redação com EM