Homem é preso por engravidar menina de 11 anos em Minas

Um homem, de 47 anos, foi preso por estupro de vulnerável nessa sexta-feira (11) em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é uma menina de 11 anos, enteada dele. A criança, que é portadora de deficiência mental, ficou grávida após o abuso.

Foto: Reprodução Internet

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva do suspeito após o exame feito com materiais genéticos coletados durante o processo de aborto, realizado em um hospital de Belo Horizonte, comprovar a autoria do estupro.

As investigações, coordenadas pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, iniciaram em maio deste ano, quando a mãe da criança denunciou o crime.

Preso no distrito de Ravena, em Sabará, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A operação que resultou no cumprimento do mandado de prisão foi batizada de "Inocência Roubada".

Previsto no artigo 217 do Código Penal Brasileiro, o crime de estupro de vulnerável prevê pena de reclusão de oito a 15 anos. A pena pode ser aumentada para de 10 a 20 anos caso a Justiça considere lesão corporal de natureza grave.

Da Redação com OTempo