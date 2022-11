Motorista fica preso às ferragens após bater em ônibus na BR-040

Um homem, de 39 anos, ficou ferido após colidir o carro que dirigia com um ônibus, na madrugada deste domingo (13), na BR-040 em Conselheiro Lafaiete, região central de Minas.

Foto: Reprodução Internet

Conforme relatou o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no KM 629 da rodovia. O carro de passeio seguia sentido Juiz de Fora, enquanto o ônibus de passageiros seguia no sentido contrário.

Ainda segundo a corporação, o local foi isolado e sinalizado. O condutor do carro ficou preso às ferragens, mas consciente. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, ele apresentava suspeita de fratura na perna e no braço direito e relatou fortes dores no abdômen e no tórax.

O homem foi retirado das ferragens e entregue ao SAMU. Ele foi conduzido para o Hospital Maternidade São José, Conselheiro Lafaiete.

O motorista e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos.

Da Redação com OTempo