PM e PRF reforçam o patrulhamento nas rodovias de Minas no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deram início nesta sexta-feira (11) à operação "Proclamação da República", que pretende reduzir o número de acidentes e ocorrências nas estradas mineiras no feriado prolongado – até a terça-feira (15).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A PRF reforçou que o fluxo de veículos deve aumentar nas estradas, o que pode favorecer o risco de acidentes graves e mortes. A ação pretende evitar a imprudência de condutores que insistem em desrespeitar as normas de trânsito.

De acordo com a PMMG, serão aproximadamente mil militares e 400 viaturas trabalhando 24 horas por dia até o fim do feriado.

"O nosso maior objetivo é reduzir acidentes com vítimas fatais, e repressivamente combater e evitar os crimes nas rodovias, agindo contra o tráfico de drogas, roubo de cargas e a violência nas estradas", relatou o major Carlos Felipe, da Polícia Militar.

Riscos

Em julho deste ano, a Fundação Dom Cabral apresentou um levantamento que coloca Minas na terceira posição entre os estados com mais acidentes nas rodovias federais. Conforme o estudo, foram 8.197 ocorrências em estradas mineiras em 2021.

A PRF elaborou uma lista com dicas de segurança:

Planeje a viagem e faça a revisão do veículo. É fundamental verificar o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios

Verifique também toda a documentação do veículo e do condutor

Todos os ocupantes devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes

Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização, mantenha a velocidade compatível com as condições da via

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança

Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário

Sinalize toda a manobra com antecedência. Redobre a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões. Por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura. Ao ser ultrapassado não acelere, não mude a trajetória do veículo e mantenha distância segura do veículo à frente

Mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente para evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias

Caso ocorra chuva durante sua viagem, acione os limpadores de pára-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente

Evite estacionar no acostamento, caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento

Ocupantes de motocicletas: devem sempre usar o capacete e manter distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”.

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia

Com Hoje em Dia