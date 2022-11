TRAGÉDIA: homem executa irmão a tiros, dispara contra a polícia e é morto em Esmeraldas

Homem executa irmão a tiros, dispara contra os policiais militares, é baleado e morre. A ocorrência foi registrada na comunidade Vista Alegre, na zona rural de Esmeraldas, na Grande BH, nesse domingo (13).

Foto: Reprodução Internet

De acordo com moradores locais, Claudinei da Silva Teixeira, de 42 anos, e Kennedy Luiz da Silva, de 47 anos, acumulavam discussões e brigas. Ambos estavam embriagados nesse domingo (13).

A motivação e a dinâmica do crime não foram esclarecidas. Testemunhas relataram que Claudinei chegou armado ao sítio e assassinou o irmão com dois tiros.

Moradores disseram que a mãe dos irmãos seria o alvo e que Kennedy foi atingido ao defender a progenitora, que é idosa e também confirmou a versão. Ela estava em choque.

Após matar o irmão, Claudinei fugiu e encontrou uma viatura da Polícia Militar (PM) na estrada da Fazenda Extrema, a oito km da cena do crime. Ele atirou pelo menos quatro vezes contra os militares. Houve revide, Claudinei foi atingido e morreu na hora.

O tenente Silvano de Souza, responsável pela ocorrência, disse que os irmãos tinham histórico de brigas. “Pela conversa que tive com a mãe, essa briga de irmãos já vinha há bastante tempo. A esposa dele também me relatou que ele era um cidadão bastante agressivo, tanto com a mãe, com o irmão e com a esposa também”, reforçou o militar.

Um morador da comunidade, que não será identificado, disse à reportagem que esperava um desfecho trágico, uma vez que os problemas entre os dois eram rotineiros.

“Era uma coisa que estava prevista, por conta das brigas antigas que os dois tinham. A gente que mora aqui conhece todo mundo e já sabe o que pode vir acontecer ou não. A gente fica muito triste pela mãe”, disse.

Da Redação com Itatiaia