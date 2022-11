Polícia procura por suspeito de ameaçar bispo na porta de uma igreja no interior de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as ameaças ao bispo dom Vicente de Paula Ferreira, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele foi ameaçado por um homem armado em uma rua na cidade de Moeda, na região metropolitana. A investigação está em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Belo Vale.

Foto: Reprodução Internet /O Tempo

De acordo com a PCMG, o bispo registrou um boletim de ocorrência no último domingo e solicitou providências da polícia judiciária. O documento foi feito um dia após as ameaças, que ocorreram no sábado (12). Até o momento o suspeito não foi identificado.

Em nota, a Arquidiocese da capital disse que o suspeito foi visto do lado de fora da igreja, aguardando o término da celebração. O homem teria dito a pessoas que estavam do lado de fora do templo que estava aguardando por dom Vicente. Ao término da celebração religiosa, o suspeito abordou e ameaçou o bispo. A igreja não informou quais palavras foram ditas pelo homem.

O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, lamentou o ocorrido e disse que aguarda providências judiciais para que o caso não fique impune. O arcebispo disse ainda que "em uma sociedade livre, democrática, a divergência de opiniões não pode justificar atitudes beligerantes".

Leia a nota da Polícia Civil de Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a vítima compareceu no domingo (13/11) à Delegacia de Plantão, na capital, para registrar a ocorrência de ameaça e solicitar as providências de polícia judiciária. A investigação tramita na Delegacia de Polícia Civil em Belo Vale e mais informações serão repassadas após a conclusão das investigações.

da Redação com OTempo/Anderson Rocha